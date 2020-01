Raubüberfall mit Messer auf Aldi unter Monbijoubrücke

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend in Bern die Aldi-Filiale an der Eigerstrasse überfallen. Sie konnten mit Beute in unbekannter Höhe flüchten, wie die Berner Kantonspolizei und die zuständige Staatsanwaltschaft am Samstag meldeten.

Nach ersten Erkenntnissen bedrohten die Räuber kurz nach Ladenschluss einen Angestellten und forderten Geld. Mit Beute dürften die Männer danach durch die Einstellhalle zur Ausfahrtsrampe «Zentrum» und schliesslich in eine unbekannte Richtung geflüchtet sein, hiess es in der Mitteilung.