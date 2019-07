Regierung und Parlament sind auf Konfrontationskurs

Die erste Hitzewelle des Sommers ist zwar schon passé, aber die Gemüter der Berner Politiker drohen erst jetzt so richtig warm zu laufen. Während der halbe Kanton in den Ferien verweilt, sorgt eine Finanzierungsfrage für dicke Luft zwischen Regierung und Teilen des Parlaments. Ein finales Kräftemessen in der kommenden Herbstsession scheint aus heutiger Sicht unausweichlich. Um was geht es?