Reisefieber trotz Flugscham

Australien, Südamerika, Asien. Der Wegweiser am Eingang der Ferienmesse zeigt den Weg zu den Traumdestinationen. Die einsamen Strände von Mauritius, der Borobudur-Tempel in Indonesien, der Sternenhimmel über dem Uluru in Australien: Die Reiseveranstalter locken die Besucherinnen und Besucher mit berühmten Sujets an ihre Stände.