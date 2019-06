Rennorganisator besetzt Berner Restaurants für VIP-Gäste

Am Samstag in einer Woche gastiert die Formel E in Bern – und das werden alle Berner Gäste spüren, selbst wenn sie nichts für Motorsport, sondern nur etwas für gutes Essen und Wein übrighaben. Denn für all diejenigen, welche an dem Tag gerne im Umkreis der Rennstrecke und des Bärengrabens in einem der Restaurants einkehren wollen, gilt: Einen Tisch zu ergattern, ist ein Ding der Unmöglichkeit.