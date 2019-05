Rettungssanitäter auf Grosser Schanze angegriffen

In der Nacht auf Mittwoch wurden Rettungskräfte der Sanitätspolizei Bern zu einem Einsatz auf der Grossen Schanze gerufen. Vor Ort wurden die beiden Rettungssanitäter von zwei Personen tätlich angegriffen und in der Folge verletzt, wie die Stadt Bern in einer Mitteilung schreibt. Die beiden Sanitäter mussten sich in Spitalpflege begeben. Sie konnten das Spital in der Zwischenzeit wieder verlassen.