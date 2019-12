Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist am Freitagnachmittag in Bern gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Was genau passierte, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere einen Velofahrer, der an der Unfallstelle unterwegs war.

Die Polizei wurde kurz nach 13.45 Uhr alarmiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Nach ersten Erkenntnissen war der Rollerfahrer auf der Bethlehemstrasse von der Bahnunterführung herkommend in allgemeine Richtung Stöckacker unterwegs.

Bei der Verzweigung zur Keltenstrasse kam der Mann zu Fall. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht sie insbesondere einen Velofahrer, der zur gleichen Zeit unterwegs war und links in die Keltenstrasse abgebogen war.