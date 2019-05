Rund 8000 Interessierte besuchen Berner Bahn-Baustellen

SBB, RBS und Stadt Bern öffneten am Samstag die Tore auf sieben ihrer Baustellen bzw. Projekte, wie die SBB am Samstag mitteilten. Auf der Grossen Schanze etwa wird am Zugang Länggasse gearbeitet. An der Laupenstrasse wird ein Zugangsschacht ausgehoben, über den die Bahnhofskavernen ausgebrochen und der neue Tiefbahnhof für den Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) gebaut wird.