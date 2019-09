Eine Fahrradklingel nach der anderen ertönt. Gruppenweise kommen Velofahrer beim Breitenrainschulhaus in Bern an, sie werden mit Jubelschreien begrüsst. In der ganzen Schweiz haben sich Leute zusammengefunden mit dem Ziel, auf dem Velo an die erste nationale Klimademo nach Bern zu reisen.