Russische Seelen

Ostwärts

Laura Fehlmann (64) arbeitete bis im letzten Februar auf der Regionalredaktion dieser Zeitung. Nun schwingt sich die pensionierte Journalistin auf den Velosattel und radelt in den nächsten dreizehn Wochen von Kiew bis an den Baikalsee. Wöchentlich berichtet sie in der Kolumne «Ostwärts» über ihre Erlebnisse auf den rund 6150 Kilometern.