Die kleine Mehrzweckanlage war übervoll, und heiss war es auch an diesem sommerlichen Abend. In Scharen strömten die Leute am Dienstag ins Zälgli Frauenkappelen, um den Schlagabtausch zu jenem Thema zu erleben, das die Gemüter in der Region seit mittlerweile vier Jahren erhitzt: Die neue Werkstätte der BLS, die nach dem Willen von Kanton und Bund im nahen Chliforst und damit gerade noch auf Stadtberner Boden gebaut werden soll, stiess auf sehr reges Interesse.