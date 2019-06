Schlagabtausch zur Klimapolitik

FDP und SVP ohne Chance

Die Vertreter von SVP und FDP sahen sich einer erdrückenden Mehrheit gegenüber. Dreifach-Parlamentarier Erich Hess (SVP) konnte ressourcenschonend Teile seiner Rede aus der Klimadebatte des Grossen Rats vom Dienstag rezyklieren.

In einem scharfen Ton warf er dem rot-grünen Lager vor, die jugendlichen Teilnehmer an den Klimademos im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen als «Kindersoldaten» zu instrumentalisieren. Und dann legte er noch einen drauf. «Man sollte den Gemeinderat des Amtes entheben, weil er für ein so unbedeutendes Geschäft vollständig anwesend ist», sagte er.

Mit einem grünen Argument focht SVP-Fraktionschef Alexander Feuz. Er warf dem rot-grünen Lager vor, im Gegensatz zur SVP die Überbauung des Viererfelds und des Gaswerkareals forciert zu haben. Eine etwas andere Argumentationslinie vertrat Henri-Charles Beuchat (SVP), der auf die Vorteile hinweis, welche der Klimawandel mit sich bringen werde.

FDP-Fraktionschef Bernhard Eicher griff in seinem Votum zum rhetorischen Mittel der Wiederholung und fragte die anderen Mitglieder des Rates mehrmals: «Glaubt ihr an den Menschen mit seiner Vernunft, seiner Kreativität und seiner Schaffenskraft?» Er plädierte für mehr Vertrauen in die Bürger.

Klares Ja des Parlaments

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) schliesslich warb für das Massnahmenpaket, das der Gemeinderat Anfang der vergangenen Woche präsentiert hatte. Dieses sieht beispielsweise vor, dass Neubauquartiere ans Fernwärmenetz angeschlossen werden oder dass der Autoverkehr in der Innenstadt reduziert wird.

Der Stadtrat stimmte der Motion der SP-Juso-Fraktion gegen die Stimmen von FDP und SVP klar zu. Die Stadt Bern soll also bis 2030 kein Kohlendioxid mehr ausstossen.