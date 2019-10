Ein Schloss zum halben Preis

12 feudale Zimmer verteilt auf 750 Quadratmeter Wohnfläche, dazu ein herrschaftlicher Garten mit Wasseranlage samt eigener Quelle, Springbrunnen und Pavillons, alles auf einem Grundstück so gross wie zehn Fussballfelder: Das Schloss Rümligen, gelegen an spektakulärer Lage am Längenberg hoch über dem Dorf, gehört zweifellos zur nobleren Sorte Häuser.