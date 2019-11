Schuss in Bümpliz – eine Person verletzt

Die Ermittlungen vor Ort waren am Nachmittag noch im Gang. Wie Leserbilder zeigen (siehe Bildstrecke oben), waren diverse Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Der Tatbereich war auch am Nachmittag noch abgesperrt. Laut einer Anwohnerin, die den Schuss hörte, wurde ein Mann abgeführt. Dieser Aussage widerspricht die Polizei. Die Täterschaft habe bisher nicht gefunden werden können.

Laut einer weiteren Augenzeugin soll dem Schuss ein Streit zwischen zwei Männern vorausgegangen sein. Sie habe beobachtet wie sich Opfer und Täter zwischen den Haltestellen Unterführung und Stöckacker tätlich angegangen seien.

Hüseyin Sapkiran arbeitete zur Tatzeit im SH-Fitness-Klub. Er hörte den Schuss ebenfalls. Sapkiran beobachtet wie ein junger Mann, der kurze Hosen trug, mit blutender Wade Richtung Tramhaltestelle lief. Den Schützen hat Sapkiran nicht gesehen.

Gemäss Pressemitteilung der Kantonspolizei bestieg der Verletzte das Tram der Linie 8 und verliess es bei der Haltestelle «Tscharnergut» wieder. Dort fanden die Einsatzkräfte einen am Boden liegenden Mann, der eine Schussverletzung aufwies. Der Verletzte wurde in der Folge durch ein Ambulanzteam betreut und ins Spital gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Nähere Angaben zur Täterschaft oder zum Motiv konnte die Polizei nicht machen. Gegen 15.30 Uhr war der Polizeieinsatz beendet. Gestützt auf erste Abklärungen ist davon auszugehen, dass sich die beteiligten Personen gekannt haben, teilt die Kantonspolizei weiter mit.

Die Kantonspolizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden,