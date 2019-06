Schwindler zockt Arme und Schwache ab

Ein Tag im Februar. Das Wetter ist trüb, und auch sonst ist vieles unklar im Leben, Baustellen überall. Die Gedanken sind laut, die eigenen Bedürfnisse verstummen. Dann klingelt es. Die Postbotin. Wie immer macht sie zwischen 10 und 11 Uhr ihre Runde im Seeländer Dorf. Ist es Zufall? Dass genau jetzt dieser Brief kommt?

«Ihr Leben ist eher schlicht. Sie stellen sich mutig allen Schwierigkeiten in den Weg, doch Ihre Mittel sind beschränkt. Wo sind nur alle Träume geblieben? Wann haben Sie aufgehört, an Ihre intimsten Wünsche zu glauben?» Die Zeilen zielen direkt in die lädierte Seele. Und ja, genau, es ist nicht nur das eigene Leben, die ganze Welt wankt und krankt. «Alle sind sich einig, Nobelpreisträger in der Wirtschaft und die grössten Humanisten, dass es so nicht weitergehen kann», steht im Brief weiter. «Das schwarze Loch in der Finanzwelt. Klimatische Umstürze. So viel Wut. Und immer sind es die Ärmsten, die Schwächsten, die darunter zu leiden haben.»

Doch: Glück gehabt. Eine «ganz unabhängige Organisation», das internationale Centrum der Protektion und Vorsicht, arbeitet im Geheimen dafür, dass eine neue Elite entsteht. Und Empfänger des Briefes können Teil dieser neuen Elite sein.

Und somit reich, glücklich, privilegiert. Raus aus der Fabrik. Rein ins Luxusauto. Die wahre Bestimmung leben. Mitglieder des auserwählten Zirkels sind für den Rest des Lebens gefeit gegen die Gefahren dieser Welt. Und schwimmen im Geld: Es winken in einer ersten Tranche nicht weniger als 1,7 Millionen Franken. Doch gratis ist das Ganze nicht. Der Elite einen Schritt näher zu kommen, kostet 40 Franken. Was tun?

Purpurfarbene Tränen

Vernunft versus Neugier. Auch wenn es sich hier offensichtlich um eine ausgeklügelte Schwindelei handelt: Die Neugier obsiegt. Absender des «geheimen Briefes» ist Gabriel Harper, Hellseher und Wahrsager. Er und sein Team werden die 40 Franken einsacken und sich ins Fäustchen lachen.

Oder doch nicht? Ist da eventuell doch was dran? Der Brief mit dem Bargeld verlässt Ende März die Schweiz in Richtung Österreich. Dann ist es einen Monat lang still um Harpers Heer. Als hätte ihm die Überraschung, dass tatsächlich jemand auf so faule Tricks reinfällt, die Sprache verschlagen.

Anfang Mai geht es dann los. Im ersten Brief wird bestätigt, dass man zur künftigen Elite gehören wird. «Ich muss nur noch ein paar Formalitäten erledigen», schreibt Gabriel Harper, dann würden die Kapital-Bons versandt. Was auch immer das heissen soll. Im zweiten Teil des Schreibens wird es dramatisch: Der Hellseher schwafelt von fünf Medien, die ihre psycho-sensoriellen Antennen ausgefahren und nun Schreckliches zu berichten hätten.

Feuer am Himmel! Blut in den Flüssen! So viel Leid und Schmerz, «doch das Traurigste war, dass dem Engel purpurfarbene Tränen die Wangen hinabrollten». Das Gute: Für weitere 40 Franken bringt Harper einen in Sicherheit.

Hod Enak Enak Ararati

Auch wer jetzt hoffentlich zur Vernunft kommt und aussteigen will: Die Maschinerie ist in voller Fahrt, es bleibt gar keine Zeit zu reagieren. Nur einen Tag später flattert der nächste Brief ins Haus.

Mit vielen Versprechen und der Aufforderung, mittels Ritual die «richtige Energie» anzuziehen: Finger kreuzen und die Worte «Hod Enak Enak Ararati» sprechen. Hier wird das Ganze richtig amüsant. Harpers Briefe sind mit viel Fantasie verfasste Unterhaltungslektüre, und die Vorstellung, dass tatsächlich jemand auf die Versprechungen reinfallen könnte, fällt immer schwerer.

Drei Tage später ein gepolstertes Couvert. Darin: das Siegel des Schutzpatrons. Ein hässliches Zinnobjekt, es soll beschützen – «nun werden Sie nie mehr allein sein». Das Muster wiederholt sich, von Mitte Mai bis Anfang Juni treffen von Gabriel Harper rund zehn Briefe ein. Jeder Brief enthält Geldforderungen, und die steigen. Am Schluss belaufen sie sich auf insgesamt über 500 Franken.

Harper verkündet per 2025 die Apokalypse, zitiert esoterische Floskeln, verweist auf den Maya-Kalender. Gegenstände wie die heilige Perle der Königin von Saba, das Zepter der kosmischen Energie oder das Armband der Mächte helfen, die Probleme des Lebens zu lösen.

Amen

Der Hellseher wird zunehmend aufdringlich. Briefterror. Die Empfängerin aus dem Seeland entschliesst sich zum schriftlichen Austritt. Doch ist man nun in die Falle getappt? Stoppt die Briefflut nicht mehr? Und kommt das Geld wie versprochen zurück?

Ein Jahr lang könne die Aktion unterbrochen werden, schreibt Harper, dann werde der Betrag zurückerstattet. Es bleibt bis zum Schluss ein Restzweifel. Doch mindestens gibt der Wahrsager in einem seiner vielen Briefe den Segen: «Ich weiss, Sie fragen sich jetzt, ob es bei dem Richterspruch wohl in die Waage fallen wird, dass Sie immer offen und ehrlich, mutig und aufrecht gewesen sind. Oder ob man Ihnen die paar Fehltritte, die Sie im Leben begangen haben, vorwerfen wird. Nichts und niemand ist perfekt, Sie nicht mehr oder weniger als die anderen.» Amen, Gabriel Harper. (Berner Zeitung)