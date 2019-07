Sein Geld hat ein Migros-Banker verprasst

Wahrscheinlich glaubte der Bankdirektor (Name der Redaktion bekannt), bei dieser Kundin könne er sich unbemerkt bedienen. Sonja Carmeli Moser war bereits 83 Jahre alt, Witwe und kinderlos. Aufgewachsen in Arni, hatte sie geerbt, wurde Schauspielerin in Italien, heiratete den Opernsänger Boris Carmeli und lebte mit ihm seit Jahrzehnten in Rom.