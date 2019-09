Seit 100 Jahren fliegt der Nouss

Sie sind in zwei unterschiedlichen Jahrhunderten geboren. Der eine trägt Sportschuhe und Jeans, der andere Lackschuhe und eine Bundfaltenhose. Der eine geht in die dritte Primarklasse, der andere an einem Gehstock.

Der eine hat einen Stecken aus Karbonfasern, der andere aus Hartholz. Sie heissen Noel Rüfenacht (8) und Hans Stettler (94). 86 Jahre trennen die beiden. Beide feiern sie in diesem Jahr den 100. Geburtstag der Hornussergesellschaft Utzigen.

In Littewil bei Utzigen wird zurzeit das Festgelände hergerichtet. Ein grosses Festzelt für mehrere Hundert Personen ist bereits aufgestellt. Neben dem Festgelände sitzen das älteste und das jüngste Mitglied der Hornussergesellschaft auf einer Holzbank. Die Sonne verschwindet hinter einer Wolke, das Grün der Wiesen verdunkelt sich.