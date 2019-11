Sie will Mädchen für Informatik begeistern

Michelle Greber hat den Beruf gefunden, der zu ihr passt. Sie sitzt an ihrem Pult bei der Firma Gutknecht Informatik in Wabern, vor ihr auf dem Bildschirm stehen lange Reihen mit Buchstaben und Zahlen – sogenannte Codes. Die Informatikerin arbeitet als Applikationsentwicklerin in der Firma, in der sie schon die Lehre gemacht hat. Die 28-Jährige ist keine von denen, die schon von klein auf wussten, was sie werden wollten.