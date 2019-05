Solidaritätsdemo für Fabrikool verläuft friedlich

Am Freitagabend zogen knapp 200 Fabrikool-Sympathisierende durch die Berner Innenstadt. Sie wehrten sich gegen die Räumung der Besetzung einer alten Schreinerei in der Länggasse. Zur Demonstration hatten die Betreiber der Reitschule aufgerufen. In einer Medienmitteilung kritisiert sie, «dass aus einem Treffpunkt für Jung und Alt ein Spekulationsobjekt gemacht und an den Meistbietenden verkauft wurde».