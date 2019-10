Sommarugas Plan für die Medien

Wie bringt man einen umstrittenen Plan für die hiesige Medienunterstützung durchs Parlament? Indem man zuerst mit der betroffenen Branche spricht. Das ist die Taktik von Simonetta Sommaruga, seit Anfang dieses Jahres Schweizer Medienministerin. Die Bernerin hat innert Kürze den von Vorgängerin Doris Leuthard aufgesetzten Entwurf für ein neues Mediengesetz versenkt, der Branche mit einem runden Tisch den Puls gefühlt und ein neues Paket für Zeitungen und Onlinemedien geschnürt. An einer Veranstaltung des Medienkongresses Swiss Media Forum in Bern ist sie am Dienstag Rede und Antwort gestanden.