Stadt bekämpft Airbnb-Vermietungen in der Altstadt

Die Berner Stadtregierung will temporäre Wohnformen in der Berner Altstadt stärker regulieren. Die gesamte Vermietungsdauer für Kurzzeit-Vermietungen soll nicht mehr höher sein als 90 Logiernächte pro Kalenderjahr.

Eine entsprechende Teilrevision der Bauordnung hat der Gemeinderat am Mittwoch in die öffentliche Auflage geschickt. Er will so sicherstellen, dass Wohnraum für die ständige Bevölkerung erhalten bleibt und verhindern dass Wohnungen in der Oberen und Unteren Altstadt wiederholt für eine Dauer von weniger als drei Monaten vermietet werden. Das letzte Wort hat das Volk voraussichtlich im März 2021.