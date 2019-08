Stadt Bern ersetzt Betonpoller vor Käfigturm durch neue Sitzbank

Allerdings weist die Bank Sitze und Rückenlehnen aus Holz auf. Und sie ist dank erhöhter Sitzfläche und steiler Rückenlehne altersgerecht.

Alles in allem werde der Bärenplatz dank der neuen Bank gestalterisch aufgewertet und die Aufenthaltsqualität werde erhöht, schreiben die Berner Behörden in der Mitteilung. Vier Wochen lang wurde an der neuen Sitzbank gebaut.

Auch auf dem benachbarten Waisenhausplatz hat die Stadt Bern in den vergangenen Wochen Sitzgelegenheiten installiert. Alle Sitzbänke wurden gestalterisch auf die umliegenden Fassaden abgestimmt.