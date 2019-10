Stadt vergibt Stipendien an drei Literaturschaffende

Mit dem Stipendium «Weiterschreiben» will die Literaturkommission der Stadt Bern Autorinnen und Autoren sowie Literaturvermittelnde aus Bern ermutigen, ihre Arbeit weiterzuführen. In diesem Jahr gehen die mit je 10‘000 Franken dotierten Stipendien an die Autorinnen Donata Berra und Renata Burckhardt sowie an den Autor Matto Kämpf.