Comet eröffnet Fabrik in Malaysia

Comet fokussiert sich derzeit auf Röntgen- und Hochfrequenztechnologie, die vorwiegend im Halbleitermarkt verwendet wird. Für das frühere Hoffnungsgeschäft mit E-Beam-Technologie, die vor allem in der Sterilisierung von Verpackungen zum Einsatz kommt, prüft das Unternehmen weiterhin alle Optionen. Vor gut einem Jahr hatte Comet in Flamatt einen Neubau am Firmensitz eröffnet. Der Ausbau für rund 60 Millionen Franken schuf Platz für 250 zusätzliche Arbeitsplätze, die je nach Geschäftsgang besetzt werden sollten.

Doch das Geschäft lief bis Mitte Jahr enttäuschend. Im aktuellen Semester habe sich der Auftragseingang aber deutlich erholt, sagte Kundert. Er bestätigte daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2019. Anleger schöpfen deshalb neue Zuversicht. Die Comet-Aktie gewann am Donnerstag an der Börse 15 Prozent an Wert.