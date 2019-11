Stöckli-Brand: Die Gefahr des Teelichts war nicht voraussehbar

Ein zerstörtes Stöckli, drei Menschen in Lebensgefahr, Tränen und Traumata: All das löste ein unbeaufsichtigtes Teelicht aus. Die drei Bewohner des Stöcklis in der Gemeinde Vechigen verloren bei dem Brand alles. Was übrig blieb: ein Gerichtsprozess.

Die Richterin Salome Krieger rekonstruierte an der Urteilsverkündung am Mittwoch in Bern den verheerenden Abend so: Der Angeklagte ging ins Bett und wachte wegen eines verdächtigen Geräuschs auf. Im Wohnzimmer sah er das brennende Sofa. Er probierte das Möbelstück aus dem Stöckli zu bugsieren, dieses verklemmte sich allerdings in der Türe. Das Feuer griff auf die Holzlaube über und führte zur Feuersbrunst.