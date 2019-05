Streit um Gelder für Rüstungsfirmen

Eine von Eva Krattiger (Junge Alternative) lancierte Motion verlangt kurz und prägnant: Keine Rentengelder für die Kriegsmaterialproduktion. Vertreter der Grünen, der Grünen Freien Liste, der EVP und der Grünliberalen haben den Vorstoss mitunterzeichnet. Aktuell besitzt die Pensionskasse Auslandaktien im Wert von 350 Millionen Franken. 6,6 Millionen waren Ende 2018 in Rüstungshersteller investiert.

Gemeinderat ist dagegen

Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat, den Vorstoss abzulehnen. Motionärin Eva Krattiger zeigt sich «enttäuscht» von der Antwort der Stadtregierung. «Sie ist sehr unbefriedigend», betont sie. Der Gemeinderat begründet seine Ablehnung mit technischen Schwierigkeiten dabei, die Anlagen in Kriegsmaterialhersteller loszuwerden. Das Problem besteht darin, dass die Kasse bei den Auslandaktien nicht direkt in einzelne Titel investiert, sondern Fonds kauft.

Der Gemeinderat erklärt, dass die Pensionskasse einen Aktienfonds kaufen müsste, welcher den Anforderungen der Motionäre genügt. «Doch von diesen Fonds gibt es derzeit nicht zu viele», betont er. Zudem müsse genau geprüft werden, ob der Fonds den gestellten ethischen Anforderungen genüge. Eva Krattiger kontert: «Die Pensionskasse der Stadt Zürich zeigt, wie unsere Motion umsetzbar ist. Sie hat eine Liste von Firmen erstellt, die sie ausschliesst. Diese Ausschlüsse gehen wesentlich weiter als diejenigen der Stadtberner Pensionskasse», sagt sie.

Der Gemeinderat bringt in seiner Antwort auch eine juristische Begründung vor. Er betont, dass die Anlagepolitik der Pensionskasse nicht in die Zuständigkeit von Gemeinderat und Stadtrat falle. Auch diese Argumentationslinie überzeugt Eva Krattiger nicht. Sie verweist auf ein juristisches Gutachten, das dem Stadtrat durchaus das Recht zugestehe, Vorgaben in Bezug auf die Anlagepolitik zu machen.

Kehrtwende der SP

Bemerkenswert ist der Positionsbezug der SP. Einer Partei, die klar gegen Investitionen in Aktien von Kriegsmaterialherstellern ist, wie Fraktionschefin Marieke Kruit betont. Die SP-Fraktion hat Stimmfreigabe für die heutige Debatte beschlossen, wie sie auf Anfrage erklärt. Damit vollzieht die Partei eine Korrektur ihrer Position. Das Geschäft war bereits im Februar traktandiert und wurde dann verschoben. Im Hinblick auf diese Debatte hatte die SP/Juso-Fraktion sich für ein Nein zu den Vorstössen ausgesprochen. Sie liess sich damals von den Argumenten des Gemeinderates überzeugen.