Streit um Wendeschleife für Elterntaxis

Die Ecole Française Internationale de Berne zieht um, und zwar vom Sulgenauquartier nach Bümpliz an die Frankenstrasse. Was die Schule dort plant, kommt aber bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern der autofreien Siedlung Burgunder nicht gut an: In einem Baugesuch der Französischen Schule ist nämlich eine Wendeschleife für Elterntaxis vorgesehen. Die Anwohner befürchten dadurch zusätzlichen Verkehr im Quartier.