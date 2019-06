Stromboliden in Bern: Mehr davon!

Schliesslich haben sich alle Anstrengungen gelohnt, weil in unseren Köpfen etwas hängen bleibt. Und zwar: Es gibt Alternativen zum Verbrennungsmotor – Strommobilität ist längst kein Spielzeug mehr. Damit wird nicht alles gut, aber besser. Die Technik steckt nicht nur in Autos, sondern auch in Velos, Flugzeugen, Drohnen, Trottis, Bussen. Das liess sich in den letzten Tagen an den Ständen in der unteren Altstadt unter Beteiligung von Hochschulen in Erfahrung bringen. Strommobilität fördert man am besten mit einem schrillen Wanderzirkus.

Deshalb sollte die Stadt mehr solche Rennen durchführen. Und künftig offen über die Verkehrsmittel der Zukunft diskutieren, statt bloss das Auto zu verteufeln, wie das im rot-grünen Bern oft geschieht. Stromautos machen keinen Lärm, keinen Dreck, stinken nicht und brauchen in der Regel weniger Platz. Der Elektromobilität darf jetzt ruhig mit städtischem Support zum Durchbruch verholfen werden. Bern braucht eine viel bessere Infrastruktur für alltagstaugliche Elektrofahrzeuge, in der Stadt wie auf dem Land. Mehr Ladestationen, öffentlichen Parkraum mit Auflademöglichkeiten, automatisiertes Fahren, Autoverleihdienste. Bern muss den Schwung jetzt nutzen statt motzen.