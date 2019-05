Studentinnen besetzen Uni-Saal

Die Aktion findet exakt einen Monat vor dem Frauenstreik statt und damit soll ein Zeichen gegen «Patriarchale Strukturen an der Uni gesetzt werden». Durch die steigende Zahl an Studentinnen in den letzten Jahren könnte angenommen werden, dass die Uni gleichgestellt sei. Der Schein trüge: «Frauen sind in höheren Stellen massiv untervertreten und in einigen Studiengängen stehen eine Handvoll Professorinnen einem Haufen Professoren gegenüber.»

Das Kollektiv hat 15 Forderungen zusammengetragen, diese drehen sich beispielsweise um faire Anstellungsbedingungen, aktive Förderung in der Wissenschaft oder geschlechtergerechte Sprache.