SVP-Grossrat Hofer übernimmt die Wunderbar

Die Wunderbar an der Berner Aarbergergasse, seit genau einem Jahr in Betrieb, geht in neue Hände über. Dabei löst ein illustrer Berner den anderen ab: Auf Roland Staudenmann, Wirt der gegenüberliegenden Casa Marcello und früher schon mal Chef einer Wunderbar in der Münstergasse, folgt ab dem 1. Juni SVP-Grossrat Stefan Hofer.