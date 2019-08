SVP kritisiert FDP, FDP beschwichtigt

«Ich dachte eigentlich, dass man bei der FDP rechnen kann und nicht wieder nur darauf achtet, dass die SVP ja keinen Vorteil daraus zieht.» Bei den nächsten Regierungsratswahlen würden die Freisinnigen dann wieder Trittbrett fahren wollen und von der Wählerstärke der SVP profitieren, prophezeit Fuchs.

Von zumindest atmosphärischer Bedeutung ist die Absage der FDP an die SVP für die Wahlen im Herbst 2020 in der Stadt Bern. 2016 verlor das bürgerliche Lager den Sitz der FDP in der fünfköpfigen Stadtregierung, in der Rot-Grün im Verhältnis 4:1 dominiert.

Eine Garantie, den zweiten bürgerlichen Sitz in der Stadtregierung zurückzuerobern, besteht nur, wenn sich die Bürgerlichen von den Grünliberalen bis zur SVP zu einem Wahlbündnis zusammenschliessen. Seit der krachenden Niederlage von 2016 betonen Vertreterinnen und Vertreter von Mitte-Rechts, 2020 unbedingt mit einem Bürgerlich-Grün-Mitte-Bündnis, kurz BGM, antreten zu wollen.

Pflänzchen ohne Kraft

Mehr als Gespräche dazu gibt es allerdings bis jetzt nicht, «das Projekt ist ein grosser Murks», definierte Thomas Fuchs kürzlich, «es kommt mir vor wie eine kränkelnde Pflanze». Jetzt, nach der FDP-Absage auf kantonaler Ebene, geht es aus SVP-Sicht dem BGM-Gewächs noch schlechter: «Es wird immer schwieriger», sagt Fuchs.

Immerhin sei in der Stadt die Interessenlage in seiner Wahrnehmung umgekehrt als auf kantonaler Ebene, «in der Stadt will die FDP unbedingt eine Listenverbindung mit uns», hält der SVP-Präsident fest. Denn: Die SVP, die 2016 bei den Stadtratswahlen (ähnlich wie die FDP) einen Wähleranteil von elf Prozent erzielte, bringt die entscheidenden Stimmen ins bürgerliche Zweckbündnis, den Gemeinderatssitz machen dürfte dann aber wohl die FDP.