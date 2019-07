SVP setzt bei Wahlen auf gesunden Menschenverstand

Die grösste Partei des Kantons gehöre in die kleine Kammer, sagte Salzmann. Nicht zuletzt gehe es um eine starke Stimme für den ländlichen Raum, der immer mehr ausgegrenzt und von den städtischen Stimmen zum Naturpark degradiert werde. «Ich will Gegensteuer geben.»

Als Salzmanns Hauptkonkurrentin sehen Beobachter die BDP-Regierungsrätin Beatrice Simon. Salzmann gab zu bedenken, dass die Wahl Simons in den Ständerat die bürgerliche Mehrheit in der Kantonsregierung gefährden könnte. Denn bei einer Ersatzwahl könne Rotgrün gefährlich werden.

«Politik konkret machen»

Für den Nationalrats-Wahlkampf setzt die SVP nach eigenen Angaben 100'000 Franken ein. «Wir müssen die Politik wieder konkret machen», sagte Geschäftsführerin Aliki Panayides. Nur eine Politik des gesunden Menschenverstandes sorge dafür, «dass wir auch morgen noch frei und sicher leben können und nicht an die Wand fahren vor lauter Kontroll- und Konsummaximierung».

Den Wahlkampf will die Partei auch in den sozialen Medien führen. Um in alle «Filterblasen» zu gelangen, in denen sich Menschen bewegen, will die SVP zudem Whatsapp nutzen. Bild-Text-Botschaften zu aktuellen Themen sollen sich nach dem Schneeballsystem verbreiten und ein Publikum weit über die klassische Wählerschaft hinaus finden.

Listenverbindungen denkbar

Die Verteidigung der neun Sitze sei kein Selbstläufer, räumte Co-Wahlleiter Hansruedi Wandfluh ein. Schliesslich sei im Kanton Bern ein Sitz weniger zu vergeben. Das Ziel sei aber realistisch. Hilfreich wären Listenverbindungen. Die Gespräche mit der FDP und der EDU sind aber noch nicht abgeschlossen, wie Kantonalpräsident Salzmann sagte.