Tempolimit gegen den Willen der Gemeinde

Vor zwei Jahren führte der Kanton Bern auf der Hohlestrasse in Belp einen Versuch mit Tempo 30 durch. So hatten es Anwohner angestrengt, und so hatte es ein Gericht angeordnet. Das Ergebnis des Verkehrsversuchs: Die Autofahrer fuhren zu schnell, und der Lärm nahm nur minim ab. Tempo 30 zeigte also nicht die gewünschte Wirkung, deshalb wurde der Versuch abgebrochen. Seither gilt auf der Hohlestrasse wieder Tempo 50.