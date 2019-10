Debatte um Grossbern – stimmen Sie ab!

Sollen Bern und die umliegenden Gemeinden enger zusammenarbeiten? Und am Ende gar fusionieren? Seit Ostermundigen einen Zusammenschluss mit der Stadt Bern ernsthaft diskutiert, hat das Thema an Schwung gewonnen. Neu ist die Idee allerdings nicht, seit längerem versucht die Vereinigung «Bern neu gründen», die Diskussion am Laufen zu halten. So zeigte sie vor fünf Jahren in einer Studie auf, dass ein Zusammenschluss der Stadt Bern mit elf Gemeinden aus der Kernagglomeration für alle den grössten Gewinn brächte. Die Idee eines fusionierten Grossbern war geboren.