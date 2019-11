Illegale Party artet aus – sechs verletzte Polizisten

Am Wochenende kam es in der Berner Innenstadt zu Scharmützeln zwischen Party-Chaoten und der Polizei.

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, haben sich am Samstag kurz vor 22.30 Uhr zahlreiche Menschen bei einer sich im Umbau befindenden Liegenschaft an der Laupenstrasse in Bern eingefunden und diese temporär besetzt. Eine junge Frau, die anwesend war, sprach gar von mehreren hundert Besuchern.