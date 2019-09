Aktivisten stürmten Landhaus Liebefeld

Alles andere als einen normalen Beizentag erlebte das Team des Landhaus Liebefeld diesen Mittwoch. «Wir machten noch Witze am Morgen, dass der Tag ruhig werden würde», sagt Geschäftsleiter Tom Christen. Das Gegenteil war der Fall: Gegen 13 Uhr, als bei ihnen das Mittagsgeschäft in vollem Gang war, stürmten rund 15 Aktivisten in die Gaststube, riefen Parolen, hängten Transparente an die Hausfassade und versprayten den Parkplatz mit dem Schriftzug #ganzodergarnicht.