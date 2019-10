Töfffahrer stürzt auf Passstrasse und verletzt sich schwer

Am Sonntagabend wurde ein Töfffahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fuhr der Mann kurz nach 17 Uhr mit dem Motorrad von der Passhöhe Gurnigel in Richtung Riggisberg. In einer Kurve kurz nach dem Grunigelbad kam er rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und blieb im Dickicht liegen.