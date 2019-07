Traditionshaus Stuker streicht grosse Auktionen

Peter Vögele sitzt an einem antiken Tisch in der Villa Rosenberg am Alten Aargauerstalden. «Das Marktumfeld ist schwierig geworden», erzählt der 56-jährige Kunsthistoriker, Inhaber und Geschäftsleiter der Galerie Stuker. Gerade bei den Möbeln sei der Preiszerfall in den letzten zwei Jahrzehnten dramatisch gewesen. Er nennt ein Beispiel: «Eine Kommode, die früher rund 15'000 Franken wert war, kostet heute noch 1'500 Franken.»