Treffen mit Formel-E-Fahrer

Bald ist es so weit: Am Samstag, 22. Juni 2019, findet in Bern der Swiss E-Prix statt. Doch bereits am Donnerstag geben die Rennorganisatoren dem Berner Publikum einen ersten Vorgeschmack darauf, was sie im Juni erwartet: Am Vormittag fährt der Schweizer Formel-E-Fahrer Sébastien Buemi durch die der Berner Innenstadt.