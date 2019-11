Trotz Kritik ein Ja zum neuen Kreisel

Die Kreuzung beim bei der RBS-Bahnhof in Ittigen soll durch einen Kreisel ersetzt werden. Quelle: Google Streetview

In den letzten Jahren hat der Verkehr bei der RBS-Station Ittigen zugenommen. Die Belastung ist mittlerweile so gross, dass die Gemeinde etwas dagegen unternehmen will. «Dieser Knoten ist ein Schlüsselort Ittigens», sagte Gemeindepräsident Marco Rupp an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend.