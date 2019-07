Tschüss Art Café und Select

Dass wir es so lange nicht gemerkt haben, mag daran liegen, dass wir alt werden. Früher gingen wir dorthin, um farbige Drinks zu bestellen, in Shotgläser zu verteilen und das Leben zu feiern. Wiederholt haben wir das, bis jeder eine Runde bezahlt hat. An Kopfweh erinnern wir uns nicht, schliesslich waren wir jung.

Ja, vielleicht werden wir alt, aber das Art Café ist wohl out. Anders ist es nicht zu erklären, dass zwei Monate lang niemand die Schliessung des Art Cafés oder ehemaligen Eclipse bemerkt hat. Beide gehören zur Gastro11 GmbH, die im April Konkurs angemeldet hat. Das Unternehmen ist in Besitz von Gastronom Ralf Jansen, der keine Auskunft geben mag.

Das erinnert an ein ähnliches Szenario aus dem Jahr 2011: Damals hiess Jansens Firma Gut Gelaunt, und die Gastro11 wurde als Auffanggesellschaft gegründet. Zu seinem Gastro-Imperium gehörte auch das Bim Grosi am Bärenplatz und der Beach-Club in der Gurtengasse. 25 Jahre lang war das Art Café eine Adresse für Berner Nachtschwärmer. Wer auf der Webseite nach dem Menü forscht, dem fällt auf: Auch hier wurde zuletzt Flammkuchen aufgetischt. (cla)