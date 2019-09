Überfall auf Tankstellenshop

Der Regionalen Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag um 22 Uhr, gemeldet, dass soeben ein Tankstellenshop an der Freiburgstrasse in Niederwangen überfallen worden sei. Ermittlungen zum Täter und zu den Umständen sind im Gang.

Nach aktuellen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Mann den Tankstellenshop, bedrohte eine Angestellte und verlangte Bargeld. Als die Angestellte dieser Forderung nachgekommen war, verliess der Mann das Verkaufsgeschäft mit der Beute und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung.