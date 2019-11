Umbau der Migros Marktgasse verzögert sich stark

Doch die Migros ist arg in Verzug geraten. Heute stellt der Grossverteiler klar: «An der Vision, die Liegenschaften zukunftsweisend zu gestalten, um den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen gerecht zu werden, hält die Migros Aare weiterhin fest.» Die Genossenschaft schreibt jedoch, dass «verschiedene neue Aspekte eine erneute und vertiefte Prüfung des Vorhabens verlangen».

In der verklausulierten Mitteilung spricht sie von der «Prüfung neuer Anlieferungsmöglichkeiten» und «eingeschränkten Parkmöglichkeiten». Genauere Angaben zu den Hintergründen will die Migros Aare nicht machen. Ein Problempunkt könnte sein: Die Stadt will die Zeughausgasse verkehrsberuhigen. In dieser Gasse befindet sich die Anlieferung der Filiale befindet.

Bausünden korrigieren

Laut dem Zeitplan aus dem Jahr 2018 wollte die Migros Mitte 2019 das Baugesuch einreichen. Das Projekt soll die aus heutiger Sicht in den 1950er- bis 1970er-Jahren begangenen Bausünden korrigieren. Bei Umbauten wurde damals viel von der historischen Bausubstanz zerstört, die Durchgänge, Höfe und historischen Gebäude zwischen den beiden Aussenhäusern sind kaum mehr sichtbar.

Die beiden Frontgebäude an der Marktgasse und der Zeughausgasse sollen laut den Bauplänen erhalten bleiben, dafür will die Migros das in den 1960er-Jahren über dem historischen Innenhof errichtete Mittelgebäude komplett zurückbauen. An seiner Stelle sind Passagen und drei Innenhöfe geplant.