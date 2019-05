Unbekannte greifen Mann beim Baldachin an

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.45 Uhr, wurde ein Mann im Bereich des Baldachins beim Berner Bahnhof von mehreren Unbekannten attackiert. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hätten zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Angreifer in die Flucht in Richtung Christoffelgasse geschlagen. Das Opfer musste mit Verletzungen ins Spital transportiert werden.