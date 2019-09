Unbekannter raubt Tankstelle aus

Am Dienstag kurz vor 22 Uhr wurde der Shell-Tankstellenshop an der Winkelriedstrasse in Bern überfallen. Ein vermummter Mann betrat den Tankstellenshop, bedrohte einen Angestellten mit einem Gegenstand und forderte die Herausgabe von Geld.

Als der Angestellte dieser Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Mann mit der Beute zu Fuss in allgemeine Richtung Stade de Suisse, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Mehrere Polizeipatrouillen nahmen sofort die Verfolgung auf, konnten den Mann jedoch bislang nicht anhalten.