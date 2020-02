Erst mal war Stefan Dietiker belustigt. Es war ein paar Wochen vor den eidgenössischen Wahlen letzten Oktober. Der in der Stadt Bern wohnhafte 30-Jährige sieht morgens seine Post durch und stösst auf einen an ihn persönlich adressierten Brief der CVP Kanton Bern. Beim Öffnen stellt er fest, dass es sich um Wahlwerbung handelt. Die Partei wirbt um Support für ihren Nationalratskandidaten: den Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause. Die Anrede lautet «Lieber CVP-Sympathisant».