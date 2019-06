Uni Bern ist wegen 100-Millionen-Spende im Dilemma

Zwar hat die Ankündigung des Philanthropen Hansjörg Wyss für Funkenflug gesorgt: 100 Millionen Franken, so gab er vier Tage vor Weihnachten bekannt, wolle er für die Klimaforschung in die Universität Bern stecken. Doch an sein Geschenk knüpfte der private Wohltäter Bedingungen. Sowohl der Kanton als auch die Universität müssen ebenfalls je 50 Millionen Franken in den nächsten zehn Jahren einschiessen. Das Wyss Centre Bern (WCB) soll die Vision haben, dass Wohlstand und Schutz der Natur über eine nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen vereinbar sind.