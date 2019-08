Verfolgungsjagd in Bern: Polizei schiesst auf Fluchtauto

Weil sich ein Autolenker einer Polizeikontrolle entziehen wollte, verfolgte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch ein Fahrzeug. Während der Verfolgungsjagd fielen im Wankdorf Schüsse.

Die Polizei bestätigt eine Schussabgabe gegenüber «20 Minuten». Man habe auf das Fahrzeug gezielt, verletzt worden sei niemend.

Die Verfolgungsjagd endete schliesslich in Ittigen. Auf dem Foto eines Leserreporters von «20 Minuten» ist zu erkennen, wie das Auto in einem Gebüsch am Strassenrand zum Stillstand kam.

Die Kantonspolizei Bern hat angekündigt, im Verlauf des Abends weitere Informationen zum Vorfall zu kommunizieren.