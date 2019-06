Vergrösserung des Bärenparks geplant

Offiziell wird erst im Herbst über die Zukunft des Bärenparks informiert. Doch bereits jetzt deuten die Verantwortlichen an, in welche Richtung es gehen könnte. So viel vorneweg: Die Zeichen stehen auf Ausbau.

Gegenüber dem «Bund» betonten Tierparkdirektor Bernd Schildger und der Präsident der Tierparkkommission, Gemeinderat Reto Nause (CVP), dass Änderungen nötig seien. Schildger zufolge hat der Park heute verschiedene Mängel: unzureichende sanitäre Anlagen etwa, fehlende Verweilorte – und eine ungenügende Beschilderung.