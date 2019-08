Vermummte FCZ-Fans greifen Berner Polizei an

Mehrere Vermummte, die aus dem Zug stürmten, griffen daraufhin die Einsatzkräfte der Polizei mit Pyros, Flaschen und Steinen an. Zum Eigenschutz und um die Angreifer zurück in den Zug zu drängen, setzte die Polizei kurzzeitig Gummigeschosse ein. Die Angreifer zogen sich in den Zug zurück und die Situation beruhigte sich, so dass die Türen geschlossen wurden und der Extrazug losfahren konnte. Nach aktuellen Kenntnissen wurde niemand verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.