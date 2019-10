Verwahren oder freilassen

Schwarze Trainingshose, grauer Pullover und dunkler Bart, der an einigen Stellen grau und dessen Spitze zu einem kurzen Zopf geflochten ist. So sitzt ein 45-jähriger Mann in seinem Rollstuhl am Donnerstagvormittag vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Auf den ersten Blick wirkt er gelassen. Es gehe ihm recht gut, antwortet er auf die Frage des Gerichtspräsidenten. «Nur etwas schlaflos.» Das ist nicht verwunderlich. Denn an dieser Verhandlung geht es für ihn um viel, sehr viel: Freiheit oder Verwahrung.